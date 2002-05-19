Усов Константин Алексеевич
Место рождения
Дата рождения21.04.1936
Дата смерти19.05.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1936
Отец: Усов Алексей Иванович
Мать: Усова Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Усова Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
02.06.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Усова Надежда Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Усова Надежда Алексеевна
Смерть
19.05.2002