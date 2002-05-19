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Усов Константин Алексеевич

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Место рождения

Бакшеево, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

21.04.1936

Дата смерти

19.05.2002

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1936

Отец: Усов Алексей Иванович

Мать: Усова Клавдия Васильевна

Бакшеево, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усова Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
02.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усова Надежда Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усова Надежда Алексеевна

Смерть
19.05.2002
Москва, город федерального значения Москва
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