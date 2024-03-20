Шикерун (Девятерикова) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шикерун Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шикерун Людмила Дмитриевна
Отец ребёнка: Шикерун Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шикерун Владимир
Отец ребёнка: Шикерун Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шикерун Александр
Отец ребёнка: Шикерун Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шикерун Дмитрий
Смерть
Неизвестно