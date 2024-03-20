Шикерун (Девятерикова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шикерун (Девятерикова) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Девятериков Иван Егорович

Мать: Девятерикова (Глазырина) Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шикерун Юрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Шикерун Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шикерун Людмила Дмитриевна

Отец ребёнка: Шикерун Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шикерун Владимир

Отец ребёнка: Шикерун Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шикерун Александр

Отец ребёнка: Шикерун Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шикерун Дмитрий

Смерть
Неизвестно

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