Шикерун Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шикерун Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шикерун Юрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Шикерун (Девятерикова) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шикерун Людмила Дмитриевна

Мать ребёнка: Шикерун (Девятерикова) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шикерун Владимир

Мать ребёнка: Шикерун (Девятерикова) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шикерун Александр

Мать ребёнка: Шикерун (Девятерикова) Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шикерун (Девятерикова) Нина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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