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Пётр Дмитриев

Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

25.10.1883

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Дмитрий Иродионов

Мать: Параскева (Федосова)

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.07.1839

Жена: Мария Филимонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1843

Дочь: Елена Петрова

Мать ребёнка: Мария Филимонова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ольга Петрова

Мать ребёнка: Мария Филимонова

Рождение ребёнка
15.03.1877

Сын: Алексей Петров

Мать ребёнка: Агрипина Васильева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Васильева

Смерть
25.10.1883
д.Холмы
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