Пётр Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти25.10.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Дмитрий Иродионов
Мать: Параскева (Федосова)
Бракосочетание
16.07.1839
Жена: Мария Филимонова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1843
Дочь: Елена Петрова
Мать ребёнка: Мария Филимонова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ольга Петрова
Мать ребёнка: Мария Филимонова
Рождение ребёнка
15.03.1877
Сын: Алексей Петров
Мать ребёнка: Агрипина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Васильева
Смерть
25.10.1883
д.Холмы