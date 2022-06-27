Брюховецкая Агапия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брюховецкая Агапия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брюховецкий Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Остапенко Мария Семёновна

Отец ребёнка: Остапенко Семён Калинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Остапенко Елизавета Семёновна

Отец ребёнка: Остапенко Семён Калинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Остапенко Екатерина Семёновна

Отец ребёнка: Остапенко Семён Калинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Остапенко Максим Семёнович

Отец ребёнка: Остапенко Семён Калинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Остапенко Александр Самёнович

Отец ребёнка: Остапенко Семён Калинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Остапенко Илья Семёнович

Отец ребёнка: Остапенко Семён Калинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Остапенко Семён Калинович

Рождение ребёнка
05.05.1903 ст.

Дочь: Оленич (Остапенко) Татьяна Семёновна

Отец ребёнка: Остапенко Семён Калинович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Остапенко Григорий Семёнович

Отец ребёнка: Остапенко Семён Калинович

Смерть
1954

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