Брюховецкая Агапия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1954
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Брюховецкий Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Остапенко Мария Семёновна
Отец ребёнка: Остапенко Семён Калинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Остапенко Елизавета Семёновна
Отец ребёнка: Остапенко Семён Калинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Остапенко Екатерина Семёновна
Отец ребёнка: Остапенко Семён Калинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Остапенко Максим Семёнович
Отец ребёнка: Остапенко Семён Калинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Остапенко Александр Самёнович
Отец ребёнка: Остапенко Семён Калинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Остапенко Семён Калинович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1903 ст.
Дочь: Оленич (Остапенко) Татьяна Семёновна
Отец ребёнка: Остапенко Семён Калинович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Остапенко Григорий Семёнович
Отец ребёнка: Остапенко Семён Калинович
Смерть
1954