Брюховецкий Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Брюховецкая Марфа Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брюховецкий Тимофей Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брюховецкая Агапия Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брюховецкая Пелагея Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брюховецкая Мария Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергиенко Домикия Петровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно