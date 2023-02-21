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Брюховецкий Пётр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Брюховецкая Марфа Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брюховецкий Тимофей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брюховецкая Агапия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брюховецкая Пелагея Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брюховецкая Мария Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергиенко Домикия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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