Лукьянова Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Лукьянова) Прасковья Афанасьевна
Отец ребёнка: Лукьянов Афонасий Епифанович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Лукьянова) Наталья Афанасьевна
Отец ребёнка: Лукьянов Афонасий Епифанович
Смерть
Неизвестно