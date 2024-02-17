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Северин Косьма Карпов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Северин Карп Михайлов

Мать: Северинова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
21.02.1900

Сын: Северин Тимофей Косьмин

Мать ребёнка: Северинова Наталия Яковлева

Рождение ребёнка
18.06.1904

Дочь: Северинова Агрипина Косьминовна

Мать ребёнка: Северинова Наталия Яковлева

Рождение ребёнка
27.02.1910

Дочь: Северинова Евдокия Косьминовна

Мать ребёнка: Северинова Наталия Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Северинова Наталия Яковлева

Смерть
Неизвестно
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