Северин Косьма Карпов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.02.1900
Мать ребёнка: Северинова Наталия Яковлева
Рождение ребёнка
18.06.1904
Дочь: Северинова Агрипина Косьминовна
Мать ребёнка: Северинова Наталия Яковлева
Рождение ребёнка
27.02.1910
Дочь: Северинова Евдокия Косьминовна
Мать ребёнка: Северинова Наталия Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно