Северинова Наталия Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.02.1900
Отец ребёнка: Северин Косьма Карпов
Рождение ребёнка
18.06.1904
Дочь: Северинова Агрипина Косьминовна
Отец ребёнка: Северин Косьма Карпов
Рождение ребёнка
27.02.1910
Дочь: Северинова Евдокия Косьминовна
Отец ребёнка: Северин Косьма Карпов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно