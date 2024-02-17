Северинова Наталия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Северинова Наталия Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1900

Сын: Северин Тимофей Косьмин

Отец ребёнка: Северин Косьма Карпов

Рождение ребёнка
18.06.1904

Дочь: Северинова Агрипина Косьминовна

Отец ребёнка: Северин Косьма Карпов

Рождение ребёнка
27.02.1910

Дочь: Северинова Евдокия Косьминовна

Отец ребёнка: Северин Косьма Карпов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Северин Косьма Карпов

Смерть
Неизвестно
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