(Люлькова) Ольга
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Люльков ?
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Арапов Иван
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Арапов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Арапов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арапов Иван
Смерть
Неизвестно
Челбасская, , ,