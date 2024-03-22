(Люлькова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Люлькова) Ольга

Место рождения

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Люльков ?

Мать: не указана

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Арапов Иван

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Арапов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Арапов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арапов Иван

Смерть
Неизвестно
Челбасская, , ,
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