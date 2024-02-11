Михаил Фокич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти1842
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1813
Сын: Иван Михайлович
Мать ребёнка: Устинья Васильевна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Петр Михайлович
Мать ребёнка: Устинья Васильевна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Устинья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Васильевна
Смерть
1842