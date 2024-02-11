Михаил Фокич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Фокич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1791 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Иван Михайлович

Мать ребёнка: Устинья Васильевна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Петр Михайлович

Мать ребёнка: Устинья Васильевна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Устинья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Васильевна

Смерть
1842
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