Черныш Карп (Поликарп) Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черныш Карп (Поликарп) Федорович

Место рождения

Погребище, Вінницька область

Дата рождения

23.02.1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1829 ст.

Отец: Черныш Федор Васильевич

Мать: Черныш Татьяна Федоровна

Погребище, Вінницька область
Крещение
24.02.1829 ст.
Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Бракосочетание
28.10.1856 ст.

Жена: Черныш Евфимия Михайловна

Погребище, Вінницька область
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
19.11.1859 ст.

Сын: Черныш Сильвестр Карпович

Мать ребёнка: Черныш Евфимия Михайловна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
28.08.1862 ст.

Сын: Черныш Павел Карпович

Мать ребёнка: Черныш Евфимия Михайловна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
06.11.1863 ст.

Сын: Черныш Павел Карпович

Мать ребёнка: Черныш Евфимия Михайловна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
15.11.1873 ст.

Сын: Черныш Григорий Карпович

Мать ребёнка: Черныш Евфимия Михайловна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
22.12.1874 ст.

Сын: Черныш Игнатий Карпович

Мать ребёнка: Черныш Евфимия Михайловна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Черныш Мелания Карповна

Мать ребёнка: Черныш Евфимия Михайловна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Черныш Мария Карповна

Мать ребёнка: Черныш Евфимия Михайловна

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно
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