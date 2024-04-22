Черныш Карп (Поликарп) Федорович
Место рождения
Дата рождения23.02.1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1829 ст.
Отец: Черныш Федор Васильевич
Мать: Черныш Татьяна Федоровна
Крещение
24.02.1829 ст.
Успенская церковь
Бракосочетание
28.10.1856 ст.
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
19.11.1859 ст.
Сын: Черныш Сильвестр Карпович
Мать ребёнка: Черныш Евфимия Михайловна
Рождение ребёнка
28.08.1862 ст.
Мать ребёнка: Черныш Евфимия Михайловна
Рождение ребёнка
06.11.1863 ст.
Мать ребёнка: Черныш Евфимия Михайловна
Рождение ребёнка
15.11.1873 ст.
Мать ребёнка: Черныш Евфимия Михайловна
Рождение ребёнка
22.12.1874 ст.
Мать ребёнка: Черныш Евфимия Михайловна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Черныш Мелания Карповна
Мать ребёнка: Черныш Евфимия Михайловна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Черныш Мария Карповна
Мать ребёнка: Черныш Евфимия Михайловна
Смерть
Неизвестно