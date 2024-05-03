Василий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Василий

Автор
ПТ
Торшин П.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Дети
?Неизвестно г.р.
Мальцева Евдокия ВасильевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Кличенко

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальцева Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно

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