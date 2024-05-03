Василий
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
?Неизвестно г.р.
Мальцева Евдокия ВасильевнаНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Кличенко
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальцева Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно