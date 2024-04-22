Мухина (Кондратова) Агрипина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения22.06.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1873
Воспр Евгений Никитич Белов, каз жена Анна Федоровна Белова
Бракосочетание
24.01.1897
м. 25 ж. 23
Рождение ребёнка
23.03.1898
Дочь: Лидия Андреева
Отец ребёнка: Мухин Андрей Стефанов
Рождение ребёнка
25.04.1899
Дочь: Пелагея Андреева
Отец ребёнка: Мухин Андрей Стефанов
Рождение ребёнка
28.06.1900
Дочь: Анна Андреева
Отец ребёнка: Мухин Андрей Стефанов
Рождение ребёнка
09.09.1902
Отец ребёнка: Мухин Андрей Стефанов
Рождение ребёнка
20.?.1904
Отец ребёнка: Мухин Андрей Стефанов
Рождение ребёнка
26.11.1906
Отец ребёнка: Мухин Андрей Стефанов
Рождение ребёнка
Около 1913
Отец ребёнка: Мухин Андрей Стефанов
Рождение ребёнка
22.07.1916
Отец ребёнка: Мухин Андрей Стефанов
Смерть
Неизвестно