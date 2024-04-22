Мухина (Кондратова) Агрипина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина (Кондратова) Агрипина Алексеевна

Место рождения

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

22.06.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1873

Отец: Кондратов Алексей Казак Выс. Камышловского Дмитриев

Мать: Кондратова ? Екатерина Павлова

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Воспр Евгений Никитич Белов, каз жена Анна Федоровна Белова
Бракосочетание
24.01.1897

Муж: Мухин Андрей Стефанов

м. 25 ж. 23
Рождение ребёнка
23.03.1898

Дочь: Лидия Андреева

Отец ребёнка: Мухин Андрей Стефанов

Рождение ребёнка
25.04.1899

Дочь: Пелагея Андреева

Отец ребёнка: Мухин Андрей Стефанов

Рождение ребёнка
28.06.1900

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: Мухин Андрей Стефанов

Рождение ребёнка
09.09.1902

Сын: Мухин Иоаким Андреевич

Отец ребёнка: Мухин Андрей Стефанов

Рождение ребёнка
20.?.1904

Сын: Мухин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Мухин Андрей Стефанов

Рождение ребёнка
26.11.1906

Сын: Мухин Георгий Андреев

Отец ребёнка: Мухин Андрей Стефанов

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Мухин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Мухин Андрей Стефанов

Рождение ребёнка
22.07.1916

Сын: Мухин Роман Андреевич

Отец ребёнка: Мухин Андрей Стефанов

Смерть
Неизвестно
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