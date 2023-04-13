Mõik Eduard — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Mõik Eduard

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1904

Дата смерти

18.11.1993

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1904

Отец: Mõik Jaan

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.06.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Mõik Selma

Смерть
18.11.1993
Похороны
Неизвестно
Mäetaguse, Estonia
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