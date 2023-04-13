Mõik Eduard
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1904
Дата смерти18.11.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1904
Отец: Mõik Jaan
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.06.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Mõik Selma
Смерть
18.11.1993
Похороны
Неизвестно
Mäetaguse, Estonia