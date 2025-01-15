Столяров Александр Васильевич 09.09.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Столяров Александр Васильевич

Место рождения

Воскресенское, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

09.09.1914

Дата смерти

09.07.1975

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

1936 г.р.
1937 г.р.
1939 г.р.
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Место
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Рождение
09.09.1914

Отец: Столяров Василий Пантелеймонович

Мать: Столярова Евдокия Платоновна

Воскресенское, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
06.01.1934

Жена: Столярова (Бронзова) Ольга Кузьминична

Воскресенское, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.02.1936

Сын: Столяров Владимир Александрович

Мать ребёнка: Столярова (Бронзова) Ольга Кузьминична

Воскресенское, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.01.1937

Дочь: Гаранская (Столярова) Лилия Александровна

Мать ребёнка: Столярова (Бронзова) Ольга Кузьминична

Воскресенское, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.11.1939

Сын: Столяров Юрий Александрович

Мать ребёнка: Столярова (Бронзова) Ольга Кузьминична

Воскресенское, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.11.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Столярова (Бронзова) Ольга Кузьминична

Рождение ребёнка
26.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Столярова (Бронзова) Ольга Кузьминична

Воскресенское, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Столярова (Бронзова) Ольга Кузьминична

Воскресенское, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
09.07.1975
Череповец, город Череповец, Вологодская область

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