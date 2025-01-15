Столяров Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения09.09.1914
Дата смерти09.07.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1914
Бракосочетание
06.01.1934
Рождение ребёнка
26.02.1936
Сын: Столяров Владимир Александрович
Мать ребёнка: Столярова (Бронзова) Ольга Кузьминична
Рождение ребёнка
01.01.1937
Дочь: Гаранская (Столярова) Лилия Александровна
Мать ребёнка: Столярова (Бронзова) Ольга Кузьминична
Рождение ребёнка
04.11.1939
Сын: Столяров Юрий Александрович
Мать ребёнка: Столярова (Бронзова) Ольга Кузьминична
Рождение ребёнка
30.11.1944
Рождение ребёнка
26.03.1947
Рождение ребёнка
22.11.1949
Смерть
09.07.1975
Череповец, город Череповец, Вологодская область