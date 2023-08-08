Писаренко Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писаренко Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1949 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1980

Отец: не указан

Мать: Писаренко Валентина

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