Писаренко Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писаренко Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1949

Отец: Сведений нет

Мать: Петрова Александра

Рождение ребёнка
21.07.1980

Дочь: Писаренко Светлана

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Писаренко Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Писаренко Светлана

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бондаренко Татьяна 06/10/1968

Отец ребёнка: Попов Михаил

Смерть
Неизвестно
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