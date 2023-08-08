Писаренко Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1949
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1949
Отец: Сведений нет
Мать: Петрова Александра
Рождение ребёнка
21.07.1980
Дочь: Писаренко Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Писаренко Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Писаренко Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бондаренко Татьяна 06/10/1968
Отец ребёнка: Попов Михаил
Смерть
Неизвестно