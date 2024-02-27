Дюдешин Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюдешин Иван Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1963

Дочь: Фриауф Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Дюдешина Раиса Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.09.1977

Сын: Дюдешин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Дюдешина Раиса Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дюдещин Александр Иванович

Мать ребёнка: Дюдешина Раиса Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дюдешина Раиса Дмитриевна

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