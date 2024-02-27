Дюдешин Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.06.1963
Дочь: Фриауф Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Дюдешина Раиса Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.09.1977
Мать ребёнка: Дюдешина Раиса Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дюдещин Александр Иванович
Мать ребёнка: Дюдешина Раиса Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно