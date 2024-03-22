Фриауф (Дюдешина) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1963
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фриауф Александр Иванович
Отец ребёнка: Фриауф Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фриауф Иван Иванович
Рождение ребёнка
27.01.1982
Дочь: Кох (Гальченко) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.07.1998
Дочь: Митяева (Фриауф) Марина Ивановна
Отец ребёнка: Фриауф Иван Иванович