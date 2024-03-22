Фриауф (Дюдешина) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фриауф (Дюдешина) Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1963

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1963

Отец: Дюдешин Иван Егорович

Мать: Дюдешина (Приходченко) Раиса Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фриауф Александр Иванович

Отец ребёнка: Фриауф Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фриауф Иван Иванович

Рождение ребёнка
27.01.1982

Дочь: Кох (Гальченко) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.07.1998

Дочь: Митяева (Фриауф) Марина Ивановна

Отец ребёнка: Фриауф Иван Иванович

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