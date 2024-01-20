Астратова Ксения Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.06.1808 ст.
Дочь: Астратова Нилина Ипатьевна
Отец ребёнка: Астратов Ипатий Астратьевич
Рождение ребёнка
20.05.1811 ст.
Сын: Астратов Константин Ипатьевич
Отец ребёнка: Астратов Ипатий Астратьевич
Рождение ребёнка
17.05.1814 ст.
Сын: Астратов Никифор Ипатьевич
Отец ребёнка: Астратов Ипатий Астратьевич
Смерть
Неизвестно