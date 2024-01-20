Астратова Ксения Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астратова Ксения Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астратов Ипатий Астратьевич

Рождение ребёнка
13.06.1808 ст.

Дочь: Астратова Нилина Ипатьевна

Отец ребёнка: Астратов Ипатий Астратьевич

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.05.1811 ст.

Сын: Астратов Константин Ипатьевич

Отец ребёнка: Астратов Ипатий Астратьевич

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.05.1814 ст.

Сын: Астратов Никифор Ипатьевич

Отец ребёнка: Астратов Ипатий Астратьевич

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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