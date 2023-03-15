Загвозкина (Яковлева) Лида Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Загвозкина (Яковлева) Лида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1922 г.р.

Мать

1926 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яковлев Иван

Мать: Яковлева (Чижова) Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.07.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно

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