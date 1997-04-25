Яковлев Иван
Место рождения
Дата рождения08.03.1922
Дата смерти25.04.1997
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1922
Отец: Яковлев Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Загвозкина (Яковлева) Лида
Мать ребёнка: Яковлева (Чижова) Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мастер мех. хол.бурения
Работа или профессия
До 1942
мастер мех. хол.бурения | Должность: мастер мех. хол.бурения
Военная служба
12.02.1942
1 Клетнянская партиз. бр. Данченкова (1 Клетнянская партиз. бр. Данченкова); 380 сд (380 сд); 58 азсп (58 азсп); 1235 сп 373 сд (1235 сп, 373 сд)
Военная служба
С 13.08.1942 по 20.09.1943
Военная награда
13.02.1945
за устранение три порыва антены при боях в р-не Бунцлау-Силезия 13-14.2.45
Военная награда
09.05.1945
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яковлева (Чижова) Наталья
Смерть
25.04.1997