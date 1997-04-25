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Яковлев Иван

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Место рождения

Самсоново, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

08.03.1922

Дата смерти

25.04.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1922

Отец: Яковлев Максим

Мать: не указана

Самсоново, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Загвозкина (Яковлева) Лида

Мать ребёнка: Яковлева (Чижова) Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева (Чижова) Наталья

Работа или профессия
Неизвестно
мастер мех. хол.бурения
Работа или профессия
До 1942
мастер мех. хол.бурения | Должность: мастер мех. хол.бурения
Военная служба
12.02.1942
1 Клетнянская партиз. бр. Данченкова (1 Клетнянская партиз. бр. Данченкова); 380 сд (380 сд); 58 азсп (58 азсп); 1235 сп 373 сд (1235 сп, 373 сд)
Военная служба
С 13.08.1942 по 20.09.1943
Военная награда
13.02.1945
за устранение три порыва антены при боях в р-не Бунцлау-Силезия 13-14.2.45
Военная награда
09.05.1945
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яковлева (Чижова) Наталья

Смерть
25.04.1997

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