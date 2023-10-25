Гордей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Отец

1698 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Михаил Силантьевич

Мать: не указана

Смерть
1759
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