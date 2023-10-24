Михаил Силантьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1698
Дата смерти1756
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: Силантий Леонтьевич
Рождение ребёнка
1719
Рождение ребёнка
1720
Сын: Астафьев Игнат Михайлович
Рождение ребёнка
1731
Рождение ребёнка
1734
Сын: Гордей Михайлович
Рождение ребёнка
1741
Сын: Антон Михайлович
Рождение ребёнка
1742
Сын: Тимофей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1756