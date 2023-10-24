Михаил Силантьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Силантьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1698

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: Силантий Леонтьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1719

Сын: Астафьев иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Астафьев Игнат Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Астафьев Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1734

Сын: Гордей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Антон Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Тимофей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Мария Емельяновна

Смерть
1756
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