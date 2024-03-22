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Дзюба Александр Анатольевич
Дзюба Александр Анатольевич
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Древо
Место рождения
Днепр
, Дніпропетровська область
Дата рождения
28.02.1981
Пол
Мужской
Отец
Дзюба Анатолий Федорович
1939 г.р.
Мать
Гадышева Татьяна Александровна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1981
Отец:
Дзюба Анатолий Федорович
Мать:
Гадышева Татьяна Александровна
Днепр
, Дніпропетровська область
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