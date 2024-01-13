Богуславская (Вильховецкая) Фрума
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1910
неизвестно
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Богуславская Эсфирь
Отец ребёнка: Богуславский Элик (Илья)
село Хорешки Полтавская обл.
Смерть
Около 1917
село Хорешки Полтавская обл.
Причина смерти: Голод
Похороны
Неизвестно
неизвестно