Богуславская (Вильховецкая) Фрума — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богуславская (Вильховецкая) Фрума

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1910

Муж: Богуславский Элик (Илья)

неизвестно
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Богуславская Эсфирь

Отец ребёнка: Богуславский Элик (Илья)

село Хорешки Полтавская обл.
Смерть
Около 1917
село Хорешки Полтавская обл.
Причина смерти: Голод
Похороны
Неизвестно
неизвестно
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