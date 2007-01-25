Богуславская (Богуславская) Эсфирь
Место рождениясело Хорешки Полтавская обл.
Дата рождения1915
Дата смертиОколо 25.01.2007
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Богуславский Элик (Илья)
Мать: Богуславская Фрума
село Хорешки Полтавская обл.
Бракосочетание
1950
Харьков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пициаловский Вениамин
Смерть
Около 25.01.2007
Израиль г.Натания
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Израиль
Похороны
Неизвестно
Израиль