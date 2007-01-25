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Богуславская (Богуславская) Эсфирь

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Место рождения

село Хорешки Полтавская обл.

Дата рождения

1915

Дата смерти

Около 25.01.2007

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Богуславский Элик (Илья)

Мать: Богуславская Фрума

село Хорешки Полтавская обл.
Бракосочетание
1950

Муж: Пициаловский Вениамин

Харьков
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пициаловский Вениамин

Смерть
Около 25.01.2007
Израиль г.Натания
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Израиль
Похороны
Неизвестно
Израиль
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