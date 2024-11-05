Егорова (Биткова) Варвара Дмитриевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Егорова (Биткова) Варвара Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.11.1905

Пол

Женский

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Битков Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1887

Муж: Егоров Иван Афонасьевич

Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: (Егорова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Егоров Иван Афонасьевич

Рождение ребёнка
27.09.1889

Дочь: (Егорова) Устинья Ивановна

Отец ребёнка: Егоров Иван Афонасьевич

Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: (Егорова) Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Егоров Иван Афонасьевич

Рождение ребёнка
07.09.1893

Сын: Егоров Иван Иванович

Отец ребёнка: Егоров Иван Афонасьевич

Рождение ребёнка
26.01.1895

Сын: Егоров Ефрем Иванович

Отец ребёнка: Егоров Иван Афонасьевич

Рождение ребёнка
25.04.1896

Дочь: (Егорова) Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Егоров Иван Афонасьевич

Рождение ребёнка
14.11.1897

Сын: Егоров Матвей Иванович

Отец ребёнка: Егоров Иван Афонасьевич

Рождение ребёнка
21.08.1901

Дочь: (Егорова) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Егоров Иван Афонасьевич

Рождение ребёнка
09.07.1904

Сын: Егоров Михаил Иванович

Отец ребёнка: Егоров Иван Афонасьевич

Смерть
19.11.1905
От падучей болезни в возрасте 38 лет
Рождение ребёнка
23.09.1988

Дочь: Долгушина (Егорова) Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Егоров Иван Афонасьевич

Лариха, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

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