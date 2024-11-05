Егорова (Биткова) Варвара Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.11.1905
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Битков Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1887
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: (Егорова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Егоров Иван Афонасьевич
Рождение ребёнка
27.09.1889
Дочь: (Егорова) Устинья Ивановна
Отец ребёнка: Егоров Иван Афонасьевич
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: (Егорова) Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Егоров Иван Афонасьевич
Рождение ребёнка
07.09.1893
Сын: Егоров Иван Иванович
Отец ребёнка: Егоров Иван Афонасьевич
Рождение ребёнка
26.01.1895
Отец ребёнка: Егоров Иван Афонасьевич
Рождение ребёнка
25.04.1896
Дочь: (Егорова) Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Егоров Иван Афонасьевич
Рождение ребёнка
14.11.1897
Отец ребёнка: Егоров Иван Афонасьевич
Рождение ребёнка
21.08.1901
Дочь: (Егорова) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Егоров Иван Афонасьевич
Рождение ребёнка
09.07.1904
Отец ребёнка: Егоров Иван Афонасьевич
Смерть
19.11.1905
От падучей болезни в возрасте 38 лет
Рождение ребёнка
23.09.1988
Дочь: Долгушина (Егорова) Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Егоров Иван Афонасьевич
Лариха, Ишимский муниципальный район, Тюменская область