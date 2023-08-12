Белко (Михеенко) Пелагея Емельяновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1875 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.12.1875 ст.
Дочь: Соловьёва (Белко) Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Белко Яков Васильевич
Рождение ребёнка
08.08.1877 ст.
Дочь: Белко Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Белко Яков Васильевич
Рождение ребёнка
28.11.1879 ст.
Дочь: Белко Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Белко Яков Васильевич
Рождение ребёнка
10.11.1881 ст.
Отец ребёнка: Белко Яков Васильевич
Рождение ребёнка
18.10.1884 ст.
Сын: Белко Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Белко Яков Васильевич
Рождение ребёнка
07.01.1887 ст.
Дочь: Белко Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Белко Яков Васильевич
Рождение ребёнка
01.04.1890 ст.
Дочь: Белко Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Белко Яков Васильевич
Рождение ребёнка
21.12.1892 ст.
Отец ребёнка: Белко Яков Васильевич
Рождение ребёнка
24.09.1898 ст.
Дочь: Белко Фёкла Яковлевна
Отец ребёнка: Белко Яков Васильевич
Смерть
Неизвестно