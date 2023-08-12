Белко (Михеенко) Пелагея Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белко (Михеенко) Пелагея Емельяновна

Место рождения

Печенево, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Печенево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
19.01.1875 ст.

Муж: Белко Яков Васильевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.12.1875 ст.

Дочь: Соловьёва (Белко) Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Белко Яков Васильевич

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.08.1877 ст.

Дочь: Белко Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Белко Яков Васильевич

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.11.1879 ст.

Дочь: Белко Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Белко Яков Васильевич

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.11.1881 ст.

Сын: Белко Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Белко Яков Васильевич

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.10.1884 ст.

Сын: Белко Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Белко Яков Васильевич

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.01.1887 ст.

Дочь: Белко Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Белко Яков Васильевич

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.04.1890 ст.

Дочь: Белко Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Белко Яков Васильевич

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.12.1892 ст.

Сын: Белко Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Белко Яков Васильевич

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.09.1898 ст.

Дочь: Белко Фёкла Яковлевна

Отец ребёнка: Белко Яков Васильевич

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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