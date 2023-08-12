Белко Яков Васильевич
Место рождения
Дата рождения21.10.1851 ст.
Дата смерти29.07.1902 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1851 ст.
Крещение
23.10.1851 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
19.01.1875 ст.
Рождение ребёнка
26.12.1875 ст.
Дочь: Соловьёва (Белко) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Белко (Михеенко) Пелагея Емельяновна
Рождение ребёнка
08.08.1877 ст.
Дочь: Белко Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Белко (Михеенко) Пелагея Емельяновна
Рождение ребёнка
28.11.1879 ст.
Дочь: Белко Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Белко (Михеенко) Пелагея Емельяновна
Рождение ребёнка
10.11.1881 ст.
Мать ребёнка: Белко (Михеенко) Пелагея Емельяновна
Рождение ребёнка
18.10.1884 ст.
Сын: Белко Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Белко (Михеенко) Пелагея Емельяновна
Рождение ребёнка
07.01.1887 ст.
Дочь: Белко Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Белко (Михеенко) Пелагея Емельяновна
Рождение ребёнка
01.04.1890 ст.
Дочь: Белко Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Белко (Михеенко) Пелагея Емельяновна
Рождение ребёнка
21.12.1892 ст.
Мать ребёнка: Белко (Михеенко) Пелагея Емельяновна
Рождение ребёнка
24.09.1898 ст.
Дочь: Белко Фёкла Яковлевна
Мать ребёнка: Белко (Михеенко) Пелагея Емельяновна
Смерть
29.07.1902 ст.
Похороны
31.07.1902 ст.