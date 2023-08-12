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Белко Яков Васильевич

Место рождения

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

21.10.1851 ст.

Дата смерти

29.07.1902 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1851 ст.

Отец: Белко Василий Иванович

Мать: Белко Соломонида Тимофеевна

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Крещение
23.10.1851 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
19.01.1875 ст.

Жена: Белко (Михеенко) Пелагея Емельяновна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.12.1875 ст.

Дочь: Соловьёва (Белко) Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Белко (Михеенко) Пелагея Емельяновна

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.08.1877 ст.

Дочь: Белко Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Белко (Михеенко) Пелагея Емельяновна

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.11.1879 ст.

Дочь: Белко Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Белко (Михеенко) Пелагея Емельяновна

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.11.1881 ст.

Сын: Белко Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Белко (Михеенко) Пелагея Емельяновна

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.10.1884 ст.

Сын: Белко Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Белко (Михеенко) Пелагея Емельяновна

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.01.1887 ст.

Дочь: Белко Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Белко (Михеенко) Пелагея Емельяновна

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.04.1890 ст.

Дочь: Белко Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Белко (Михеенко) Пелагея Емельяновна

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.12.1892 ст.

Сын: Белко Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Белко (Михеенко) Пелагея Емельяновна

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.09.1898 ст.

Дочь: Белко Фёкла Яковлевна

Мать ребёнка: Белко (Михеенко) Пелагея Емельяновна

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
29.07.1902 ст.
Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Похороны
31.07.1902 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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