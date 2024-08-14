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Ульянов Сергей Тимофеевич

Место рождения

Воейково

Дата рождения

1884

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Ульянов Тимофей Васильевич

Мать: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульянова Евдокия (Авдотья) Дуня Сергеевна

Мать ребёнка: Александра Васильевна

Воейково, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульянова Матрена Сергеевна

Мать ребёнка: Александра Васильевна

Воейково, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Васильевна

Воейково, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.10.1903

Сын: Ульянов Яков Сергеевич

Мать ребёнка: Александра Васильевна

Воейково, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Ульянова Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: Александра Васильевна

Воейково, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1908

Сын: Ульянов Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Александра Васильевна

Воейково, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1953
Электросталь, Электросталь, Московская область

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