Ульянов Сергей Тимофеевич
Место рожденияВоейково
Дата рождения1884
Дата смерти1953
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Ульянов Тимофей Васильевич
Мать: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульянова Евдокия (Авдотья) Дуня Сергеевна
Мать ребёнка: Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульянова Матрена Сергеевна
Мать ребёнка: Александра Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Васильевна
Рождение ребёнка
09.10.1903
Мать ребёнка: Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Ульянова Варвара Сергеевна
Мать ребёнка: Александра Васильевна
Рождение ребёнка
01.01.1908
Мать ребёнка: Александра Васильевна
Смерть
1953
Электросталь, Электросталь, Московская область