Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульянова Евдокия (Авдотья) Дуня Сергеевна
Отец ребёнка: Ульянов Сергей Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульянова Матрена Сергеевна
Отец ребёнка: Ульянов Сергей Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1903
Отец ребёнка: Ульянов Сергей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Ульянова Варвара Сергеевна
Отец ребёнка: Ульянов Сергей Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.01.1908
Отец ребёнка: Ульянов Сергей Тимофеевич
Смерть
Неизвестно
во время войны