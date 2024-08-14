Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Васильевна

Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульянова Евдокия (Авдотья) Дуня Сергеевна

Отец ребёнка: Ульянов Сергей Тимофеевич

Воейково, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульянова Матрена Сергеевна

Отец ребёнка: Ульянов Сергей Тимофеевич

Воейково, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульянов Сергей Тимофеевич

Воейково, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.10.1903

Сын: Ульянов Яков Сергеевич

Отец ребёнка: Ульянов Сергей Тимофеевич

Воейково, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Ульянова Варвара Сергеевна

Отец ребёнка: Ульянов Сергей Тимофеевич

Воейково, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1908

Сын: Ульянов Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Ульянов Сергей Тимофеевич

Воейково, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
во время войны

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