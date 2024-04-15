Симоненко Афанасий Карпович
Место рождения
Дата рождения04.07.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1871 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7N2-F?cc=3511744
Крещение
05.07.1871 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
02.11.1889 ст.
Кузьма Николаевич Зоренко
Восприемник
13.10.1890 ст.
Артемий Павлович Будаков
Восприемник
02.02.1894 ст.
Агафья Павловна Будакова
Восприемник
27.06.1894 ст.
Агриппина Семеновна Ткаченко
Восприемник
20.07.1895 ст.
Мокрина Михайловна Кулакова
Восприемник
23.02.1897 ст.
Евдокия Павловна Будакова
Восприемник
13.05.1898 ст.
Елена Семеновна Ткаченко
Восприемник
04.10.1898 ст.
Пелагея Михайловна Кулакова
Восприемник
30.05.1899 ст.
Фекла Павловна Будакова
Рождение ребёнка
26.11.1900 ст.
Дочь: Варвара Афанасьевна
Мать ребёнка: Симоненко Анна Федосьевна Или Федотовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9H2-R?i=379&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
15.07.1901 ст.
Улита Семеновна Ткаченко
Рождение ребёнка
08.08.1903 ст.
Сын: Симоненко Матвей Афанасьевич
Мать ребёнка: Симоненко Анна Федосьевна Или Федотовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9Y-B?i=651&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно