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Симоненко Афанасий Карпович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

04.07.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1871 ст.

Отец: Симоненко Карп Филиппович

Мать: Симоненко Параскева Трофимовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7N2-F?cc=3511744
Крещение
05.07.1871 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
02.11.1889 ст.
Николаевка, Сумська область
Кузьма Николаевич Зоренко
Восприемник
13.10.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Артемий Павлович Будаков
Восприемник
02.02.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Агафья Павловна Будакова
Восприемник
27.06.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Агриппина Семеновна Ткаченко
Восприемник
20.07.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Мокрина Михайловна Кулакова
Восприемник
23.02.1897 ст.
Николаевка, Сумська область
Евдокия Павловна Будакова
Восприемник
13.05.1898 ст.
Николаевка, Сумська область
Елена Семеновна Ткаченко
Восприемник
04.10.1898 ст.
Николаевка, Сумська область
Пелагея Михайловна Кулакова
Восприемник
30.05.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Фекла Павловна Будакова
Рождение ребёнка
26.11.1900 ст.

Дочь: Варвара Афанасьевна

Мать ребёнка: Симоненко Анна Федосьевна Или Федотовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9H2-R?i=379&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
15.07.1901 ст.
Кровное, Сумська область
Улита Семеновна Ткаченко
Рождение ребёнка
08.08.1903 ст.

Сын: Симоненко Матвей Афанасьевич

Мать ребёнка: Симоненко Анна Федосьевна Или Федотовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9Y-B?i=651&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симоненко Анна Федосьевна Или Федотовна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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