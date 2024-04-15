Симоненко Анна Федосьевна Или Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
26.11.1900 ст.
Дочь: Варвара Афанасьевна
Отец ребёнка: Симоненко Афанасий Карпович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9H2-R?i=379&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
08.08.1903 ст.
Сын: Симоненко Матвей Афанасьевич
Отец ребёнка: Симоненко Афанасий Карпович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9Y-B?i=651&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно