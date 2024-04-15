Симоненко Анна Федосьевна Или Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симоненко Анна Федосьевна Или Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1900 ст.

Дочь: Варвара Афанасьевна

Отец ребёнка: Симоненко Афанасий Карпович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9H2-R?i=379&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
08.08.1903 ст.

Сын: Симоненко Матвей Афанасьевич

Отец ребёнка: Симоненко Афанасий Карпович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9Y-B?i=651&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симоненко Афанасий Карпович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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