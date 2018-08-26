Дьячков Леонид Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1953
Дата смерти26.08.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дьячкова (Войтенко) Нинель Ростиславовна
Рождение ребёнка
07.02.1978
Мать ребёнка: Дьячкова (Войтенко) Нинель Ростиславовна
Смерть
26.08.2018