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Дьячков Леонид Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1953

Дата смерти

26.08.2018

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1929 г.р.

Дети

1978 г.р.
Скрыто настройками приватности

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Место
Комментарий
Рождение
22.12.1953

Отец: Дьячков Виктор Иванович

Мать: Дьячкова (Кобзева) Нина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дьячкова (Войтенко) Нинель Ростиславовна

Рождение ребёнка
07.02.1978

Сын: Дьячков Юрий Леонидович

Мать ребёнка: Дьячкова (Войтенко) Нинель Ростиславовна

Смерть
26.08.2018

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