Ардальянова (Марченко) Оксана Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ардальянова (Марченко) Оксана Валентиновна

Место рождения

Усть-Камчатск, Усть-Камчатский муниципальный район, Камчатский край

Дата рождения

20.09.1974

Дата смерти

16.12.2016

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1995 г.р.

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1974

Отец: Марченко Валентин

Мать: Марченко Валентина

Усть-Камчатск, Усть-Камчатский муниципальный район, Камчатский край
Рождение ребёнка
01.12.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ардальянов Евгений Иванович

Новоалексеевский, Кошехабльский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
16.08.1995

Дочь: Ардальянова Екатерина Евгеньевна

Отец ребёнка: Ардальянов Евгений Иванович

Смерть
16.12.2016
Новоалексеевский, Кошехабльский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)

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