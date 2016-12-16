Ардальянова (Марченко) Оксана Валентиновна
Место рождения
Дата рождения20.09.1974
Дата смерти16.12.2016
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1974
Отец: Марченко Валентин
Мать: Марченко Валентина
Рождение ребёнка
01.12.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ардальянов Евгений Иванович
Рождение ребёнка
16.08.1995
Дочь: Ардальянова Екатерина Евгеньевна
Отец ребёнка: Ардальянов Евгений Иванович
Смерть
16.12.2016