(Reimers) Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Reimers) Maria

(Reimers) Maria

Место рождения

Goldingen, Kurland

Дата рождения

04.08.1742

Дата смерти

23.10.1797

Пол

Женский

Отец

Около 1715 г.р.

Мать

1718 г.р.

Муж

1729 г.р.

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1742

Отец: Reimers Thomas

Мать: Pantzer (reimers) Maria

Goldingen, Kurland
Бракосочетание
?.06.1760

Муж: Pander Peter

Супруг(-а): Maria Reimers
Рождение ребёнка
15.06.1765

Сын: Pander Johann Martin

Отец ребёнка: Pander Peter

Rīga, Rīgas pilsēta, Rīgas pilsēta, Latvia
Смерть
23.10.1797
Riga
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close