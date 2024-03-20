(Reimers) Maria
Место рожденияGoldingen, Kurland
Дата рождения04.08.1742
Дата смерти23.10.1797
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1742
Отец: Reimers Thomas
Мать: Pantzer (reimers) Maria
Goldingen, Kurland
Бракосочетание
?.06.1760
Муж: Pander Peter
Супруг(-а): Maria Reimers
Рождение ребёнка
15.06.1765
Сын: Pander Johann Martin
Отец ребёнка: Pander Peter
Rīga, Rīgas pilsēta, Rīgas pilsēta, Latvia
Смерть
23.10.1797
Riga