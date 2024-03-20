Pander Peter
Место рожденияRīga, Rīgas pilsēta, Latvia
Дата рождения?.05.1729
Дата смерти10.07.1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1729
Отец: Pander Johann
Rīga, Rīgas pilsēta, Latvia
Бракосочетание
?.06.1760
Жена: Maria
Супруг(-а): Maria Reimers
Рождение ребёнка
15.06.1765
Сын: Pander Johann Martin
Мать ребёнка: Maria
Rīga, Rīgas pilsēta, Rīgas pilsēta, Latvia
Смерть
10.07.1815
Rīga, Rīgas pilsēta, Latvia