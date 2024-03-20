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Pander Peter

Место рождения

Rīga, Rīgas pilsēta, Latvia

Дата рождения

?.05.1729

Дата смерти

10.07.1815

Пол

Мужской

Отец

Мать

1693 г.р.

Жена

1742 г.р.

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1729

Отец: Pander Johann

Мать: Pander (lastein) Christina

Rīga, Rīgas pilsēta, Latvia
Бракосочетание
?.06.1760

Жена: Maria

Супруг(-а): Maria Reimers
Рождение ребёнка
15.06.1765

Сын: Pander Johann Martin

Мать ребёнка: Maria

Rīga, Rīgas pilsēta, Rīgas pilsēta, Latvia
Смерть
10.07.1815
Rīga, Rīgas pilsēta, Latvia
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