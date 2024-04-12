Сидоров Леонид Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидоров Леонид Егорович

Сидоров Леонид Егорович

Место рождения

Васильевка, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.12.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильевка, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.05.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидорова Валентина Павловна

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.03.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидорова Валентина Павловна

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.03.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидорова Валентина Павловна

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.01.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидорова Валентина Павловна

Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close