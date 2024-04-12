Сидорова Валентина Павловна
Место рождения
Дата рождения19.03.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1966
Рождение ребёнка
15.05.1990
Рождение ребёнка
31.03.1992
Рождение ребёнка
04.03.2000
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.01.2005
Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)