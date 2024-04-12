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Сидорова Валентина Павловна

Место рождения

Емелькино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.03.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Емелькино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.05.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоров Леонид Егорович

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.03.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоров Леонид Егорович

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.03.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоров Леонид Егорович

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.01.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоров Леонид Егорович

Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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