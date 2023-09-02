Богданов Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1956
Дочь: Шотина Валентина Петровна
Мать ребёнка: Сорочинская Анастасия Емельянова
Рождение ребёнка
23.05.1960
Дочь: Сорочинская Раиса Петровна
Мать ребёнка: Сорочинская Анастасия Емельянова
Рождение ребёнка
23.05.1960
Дочь: Сорочинская Раиса ПЕтровна
Рождение ребёнка
20.05.1961
Сын: Сорочинский Николай Петрович
Мать ребёнка: Сорочинская Анастасия Емельянова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садкевич Николай Васильевич
Мать ребёнка: Сорочинская Анастасия Емельянова
Смерть
Неизвестно