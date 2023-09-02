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Богданов Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богданов Василий цыган

Мать: Ольга русская, была учителем

Рождение ребёнка
07.10.1956

Дочь: Шотина Валентина Петровна

Мать ребёнка: Сорочинская Анастасия Емельянова

Рождение ребёнка
23.05.1960

Дочь: Сорочинская Раиса Петровна

Мать ребёнка: Сорочинская Анастасия Емельянова

Рождение ребёнка
23.05.1960

Дочь: Сорочинская Раиса ПЕтровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1961

Сын: Сорочинский Николай Петрович

Мать ребёнка: Сорочинская Анастасия Емельянова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садкевич Николай Васильевич

Мать ребёнка: Сорочинская Анастасия Емельянова

Смерть
Неизвестно
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