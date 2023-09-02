Сорочинская Анастасия Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.10.1956
Дочь: Шотина Валентина Петровна
Отец ребёнка: Богданов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
23.05.1960
Дочь: Сорочинская Раиса Петровна
Отец ребёнка: Богданов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
20.05.1961
Сын: Сорочинский Николай Петрович
Отец ребёнка: Богданов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садкевич Николай Васильевич
Отец ребёнка: Богданов Петр Васильевич
Смерть
Неизвестно