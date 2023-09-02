Сорочинская Анастасия Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорочинская Анастасия Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егор

Мать: Ольга

Рождение ребёнка
07.10.1956

Дочь: Шотина Валентина Петровна

Отец ребёнка: Богданов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
23.05.1960

Дочь: Сорочинская Раиса Петровна

Отец ребёнка: Богданов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
20.05.1961

Сын: Сорочинский Николай Петрович

Отец ребёнка: Богданов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садкевич Николай Васильевич

Отец ребёнка: Богданов Петр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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