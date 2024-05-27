(Черепанова) Марья Ермолаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черепанов Самойло Ларионов
Отец ребёнка: Черепанов Ларион Иоанов
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Черепанова) Агафья Ларионова
Отец ребёнка: Черепанов Ларион Иоанов
Рождение ребёнка
1775
Сын: Черепанов Никита Ларионов
Отец ребёнка: Черепанов Ларион Иоанов
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Черепанова) Параскева Ларионова
Отец ребёнка: Черепанов Ларион Иоанов
Смерть
Неизвестно