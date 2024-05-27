(Черепанова) Марья Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Черепанова) Марья Ермолаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черепанов Самойло Ларионов

Отец ребёнка: Черепанов Ларион Иоанов

Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Черепанова) Агафья Ларионова

Отец ребёнка: Черепанов Ларион Иоанов

Рождение ребёнка
1775

Сын: Черепанов Никита Ларионов

Отец ребёнка: Черепанов Ларион Иоанов

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Черепанова) Параскева Ларионова

Отец ребёнка: Черепанов Ларион Иоанов

Смерть
Неизвестно

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