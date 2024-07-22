Боярова (Норкина) Фекла Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Норкин Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бояров Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боярова Анастасия Никитична
Отец ребёнка: Бояров Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боярова Мария Никитична
Отец ребёнка: Бояров Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боярова Анна Никитична
Отец ребёнка: Бояров Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бояров Никита
Смерть
Неизвестно