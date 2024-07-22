Бояров Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бояров Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бояров Василий Никитич

Мать ребёнка: Боярова Фекла Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боярова Анастасия Никитична

Мать ребёнка: Боярова Фекла Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боярова Анна Никитична

Мать ребёнка: Боярова Фекла Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боярова Мария Никитична

Мать ребёнка: Боярова Фекла Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боярова Фекла Ильинична

Смерть
Неизвестно

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