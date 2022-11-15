Комарова (Коноплева) Виктория Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (Коноплева) Виктория Викторовна

Место рождения

Чита, город Чита, Забайкальский край

Дата рождения

09.10.1981

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1981

Отец: Коноплев Виктор Александрович

Мать: Коноплева (Ерохина) Светлана Николаевна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Образование
С 01.09.1999 по 30.06.2004
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
ДВГУПС, инженер - системотехник
Бракосочетание
01.09.2001

Муж: Комаров Максим

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
20.12.2002

Дочь: Комарова Анна Максимовна

Отец ребёнка: Комаров Максим

Рождение ребёнка
18.05.2007

Дочь: Комарова София Максимовна

Отец ребёнка: Комаров Максим

Рождение ребёнка
20.10.2011

Дочь: Комарова Серафима Максимовна

Отец ребёнка: Комаров Максим

Рождение ребёнка
04.08.2015

Сын: Комаров Константин Максимович

Отец ребёнка: Комаров Максим

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