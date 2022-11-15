Комарова (Коноплева) Виктория Викторовна
Место рождения
Дата рождения09.10.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1981
Образование
С 01.09.1999 по 30.06.2004
ДВГУПС, инженер - системотехник
Бракосочетание
01.09.2001
Муж: Комаров Максим
Рождение ребёнка
20.12.2002
Дочь: Комарова Анна Максимовна
Отец ребёнка: Комаров Максим
Рождение ребёнка
18.05.2007
Дочь: Комарова София Максимовна
Отец ребёнка: Комаров Максим
Рождение ребёнка
20.10.2011
Дочь: Комарова Серафима Максимовна
Отец ребёнка: Комаров Максим
Рождение ребёнка
04.08.2015
Сын: Комаров Константин Максимович
Отец ребёнка: Комаров Максим