Комаров Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
01.09.2001
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
20.12.2002
Дочь: Комарова Анна Максимовна
Мать ребёнка: Комарова (Коноплева) Виктория Викторовна
Рождение ребёнка
18.05.2007
Дочь: Комарова София Максимовна
Мать ребёнка: Комарова (Коноплева) Виктория Викторовна
Рождение ребёнка
20.10.2011
Дочь: Комарова Серафима Максимовна
Мать ребёнка: Комарова (Коноплева) Виктория Викторовна
Рождение ребёнка
04.08.2015
Сын: Комаров Константин Максимович
Мать ребёнка: Комарова (Коноплева) Виктория Викторовна