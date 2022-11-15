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Комаров Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комаров Леонид Николаевич

Мать: Комарова Людмила Борисовна

Бракосочетание
01.09.2001

Жена: Комарова (Коноплева) Виктория Викторовна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
20.12.2002

Дочь: Комарова Анна Максимовна

Мать ребёнка: Комарова (Коноплева) Виктория Викторовна

Рождение ребёнка
18.05.2007

Дочь: Комарова София Максимовна

Мать ребёнка: Комарова (Коноплева) Виктория Викторовна

Рождение ребёнка
20.10.2011

Дочь: Комарова Серафима Максимовна

Мать ребёнка: Комарова (Коноплева) Виктория Викторовна

Рождение ребёнка
04.08.2015

Сын: Комаров Константин Максимович

Мать ребёнка: Комарова (Коноплева) Виктория Викторовна

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