Лампинен (Райккерус) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лампинен (Райккерус) Анна Ивановна

Место рождения

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

16.03.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1910

Отец: Райккерус Иван Андреевич

Мать: Райккерус Ева Иосифовна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
15.02.1931

Муж: Лампинен Лео Адамович

Рождение ребёнка
09.01.1932

Дочь: Ирия Львовна

Отец ребёнка: Лампинен Лео Адамович

Рождение ребёнка
23.02.1937

Сын: Лампинен Альберт Львович

Отец ребёнка: Лампинен Лео Адамович

Смерть
Неизвестно
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