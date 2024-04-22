Лампинен (Райккерус) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения16.03.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1910
Отец: Райккерус Иван Андреевич
Мать: Райккерус Ева Иосифовна
Бракосочетание
15.02.1931
Рождение ребёнка
09.01.1932
Дочь: Ирия Львовна
Отец ребёнка: Лампинен Лео Адамович
Рождение ребёнка
23.02.1937
Отец ребёнка: Лампинен Лео Адамович
Смерть
Неизвестно