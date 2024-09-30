Райккерус (Пёккёнен) Ева Иосифовна
Место рождения
Дата рождения04.11.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.09.1908
Рождение ребёнка
16.03.1910
Дочь: Лампинен (Райккерус) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Райккерус Иван Андреевич
Рождение ребёнка
10.02.1918
Дочь: (Райккерус) Люли-Мария Ивановна
Отец ребёнка: Райккерус Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно