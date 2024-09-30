Райккерус (Пёккёнен) Ева Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райккерус (Пёккёнен) Ева Иосифовна

Место рождения

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

04.11.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
14.09.1908

Муж: Райккерус Иван Андреевич

Рождение ребёнка
16.03.1910

Дочь: Лампинен (Райккерус) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Райккерус Иван Андреевич

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.02.1918

Дочь: (Райккерус) Люли-Мария Ивановна

Отец ребёнка: Райккерус Иван Андреевич

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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